aktualisiert 17.55] Die Bundesstraße 423 zwischen Altenglan und dem Ortsteil Mühlbach war am Dienstag wegen eines Unfalls mehrere Stunden lang gesperrt. Nach Angaben der Polizei kippte ein Lastwagen, der gegen 9.45 Uhr in Richtung Altenglan unterwegs war, in einer Linkskurve um. Die rechte Seite des Fahrzeugs krachte auf die Leitplanke, wo der Lastwagen letztlich liegen blieb. Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzung machte die Polizei noch keine Angaben, genauso wenig zur Schadenshöhe. Während der Bergung war die B423 mehrere Stunden lang gesperrt, erst am Nachmittag war wieder freie Fahrt.