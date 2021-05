Aktuell ist die Bundesstraße 420 Kusel-Konken in Höhe der Autobahnauffahrt Trier gesperrt. Dort hat es nach Angaben der Feuerwehr am späten Montagnachmittag einen Unfall mit zwei Fahrzeugen gegeben, bei dem einer der beiden Fahrer leicht verletzt wurde. Der Unfallhergang ist noch unklar. Wegen der Bergung ist die Straße aktuell in beide Richtung gesperrt.