„Nun stecken wir da auch drin und müssen schauen, dass wir schnellstens wieder raus kommen.“ Landrat Otto Rubly war am Mittwoch nicht sonderlich überrascht, als der Kreis zum dritten Mal in Folge die Inzidenzmarke von 100 überschritt. Damit zieht ab Freitag die Bundes-Notbremse.

104,0 – das ist der Wert, den das Robert-Koch-Institut (RKI) für Mittwoch, 0 Uhr, übermittelt hat. Der RKI-Wert ist seit wenigen Tagen maßgeblich dafür, in welcher Stufe der Corona-Maßnahmen eine Gebietskörperschaft eingeordnet wird. Ab drei Tagen 100 und mehr werden die Einschränkungen verschärft.

Nachdem der Kreis schon zweimal über 100 gelegen hatte, war mit 14 Neuinfektionen auch der Wert am dritten Tag über der Marke. Rubly: „Ich appelliere an alle Mitbürger, dass sie sich an die Einschränkungen halten, damit wir bald wieder unter 100 sind.“ Schafft es der Kreis fünf Tage hintereinander, bei der Inzidenz unter diesen Wert zu fallen, werden die Einschränkungen wieder zurückgenommen.

Ärger wegen Amis

Was aber Rubly wirklich ärgert: dass zwar Neuinfektionen unter US-Militärangehörigen in die Berechnung der Inzidenz einfließen, aber ihre Gesamtanzahl nicht in die Einwohnerzahl. Das würde die Bezugsgröße für die Berechnung vergrößern, die Inzidenz senken. „Dann wären wir die ganzen Tage knapp unter 100 gewesen“, sagt Rubly.

Er unterstützt daher ausdrücklich den Vorstoß seines Kaiserslauterer Kollegen Ralf Leßmeister, in Mainz und Berlin auf eine Änderung dieser Praxis zu drängen. Leßmeister hat am Mittwoch deshalb mit weiteren Beschwerdeführern die Angelegenheit dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt.

Die neuen Regeln