„Die Benediktinerpropstei St. Remigiusberg im Remigiusland“ lautet der Titel eines neuen Buches von Ulrich Königstein. Der 53-jährige Haschbacher bietet in dem 418 Seiten starken Band eine detaillierte Aufarbeitung des mittelalterlichen Klosterlebens.

Die Benediktinerpropstei auf dem Remigiusberg war einst eine Niederlassung der französischen Abtei St. Rémi in Reims. Die Propstei prägte von ihrer Gründung im 12. bis zu ihrem Verkauf im 16. Jahrhundert über 400 Jahre das Gebiet ihrer Grundherrschaft, für das sich im Spätmittelalter der Begriff Remigiusland nachweisen lässt. Königstein hat zu dem Kirchlein auf dem Remigiusberg einen persönlichen Bezug: „Meine Eltern haben dort geheiratet und ich auch. Außerdem wurde unser Sohn dort getauft.“ Zudem spielte er dort wie auch in Dennweiler-Frohnbach Jahrzehnte lang die Orgel – inzwischen nur noch zu besonderen Anlässen.

Weil ihm die Kirche ans Herz gewachsen ist, habe er sich gefragt, wie das dort im Mittelalter war. Das Thema habe ihn nicht mehr losgelassen, berichtet Königstein. Rund fünf Jahre dauerten seine Archivstudien in Speyer, Mainz, München sowie im französischen Reims, wobei er auch wertvolle mittelalterliche Originale in Händen halten konnte. Erschienen ist der Band in der Reihe „Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte“ im Aschendorff-Verlag. Von der Gründung, über das Wirtschaftsleben bis hin zu Konflikten mit den Grafen von Veldenz bildet der Autor alle Facetten der Propstei-Geschichte ab. Unerforscht war bislang der Verkauf des Klosters an die Herzöge von Pfalz-Zweibrücken. „Hier konnte ich Licht reinbringen“, freut er sich.

Zwei berührende Recherche-Momente

Zwei Momente hätten ihn bei der Recherche besonders berührt, verrät Königstein. „Einmal konnte ich eine original Tonfliese in den Händen halten, die bei Ausgrabungen der 1960er Jahre gefunden und in der Generaldirektion Kulturelles Erbe bewahrt werden.“ Auch sei ihm klar geworden, auf welch historischem Boden er einst die Orgel in der Kuseler Stadtkirche gespielt habe – der damals ersten Kirche im Remigiusland.

Das Mittelalter werde meist negativ und düster dargestellt, sagt Königstein mit Blick auf Kreuzzüge, Pest und Hungersnöte. Ihm gehe es darum, andere Facetten aus dieser Epoche zu beleuchten. „Es wurden auch Unis gegründet und wichtige Erfindungen gemacht.“

Die Arbeit an dem Buch, mit dem er sich die zweite Promotion erwarb, habe ihm viel Spaß bereitet, sagt der Pädagoge. Neues habe er aktuell aber nicht im Block. In der nächsten Zeit wolle er eine „kreative Pause“ einlegen, Familie und Beruf als stellvertretender Schulleiter am Veldenz-Gymnasium in Lauterecken stünden aktuell im Vordergrund.