Das Prüfen von Broten und Brötchen ist eine Wissenschaft, der am Dienstag in der Bäckerei Reichhart in Waldmohr beigewohnt werden konnte. Sieben Bäcker haben Waren angeliefert, die auf Herz und Nieren geschnitten, gedrückt, gerochen und geschmeckt wurden.

Daniel Plum setzt die 20 Zentimeter lange Klinge mit dem scharfen Wellenschliff sauber auf dem Brotlaib an und schneidet zwei komplette Scheiben ab. Er biegt und drückt eine Scheibe, führt