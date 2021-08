15 Jahre lang haben der Wasserzweckverband Ohmbachtal und die Bahn gestritten – vor Gericht und außerhalb. Nun sind 700.000 Euro Schadenersatz in den Kreis Kusel geflossen. Das Ende einer schier unendlichen Geschichte.

Ende 2005 hatte der Wasserzweckverband, der den gesamten Süden und die Mitte des Kreises Kusel versorgt, das Pflanzenschutzmittel Bromacil im Grundwasser festgestellt – und zwar in einer Konzentration deutlich oberhalb der Grenzwerte. Der Verband errichtete in der Folge für über 1,2 Millionen Euro eine Aktivkohlefilteranlage, die immer noch in Betrieb ist und Kosten verursacht. Denn noch immer lässt sich Bromacil im Grundwasser nachweisen.

Der Verursacher schien auch schnell ausgemacht: die Bahn. Denn die hatte das Unkrautvernichtungsmittel bis zur Stilllegung der Bahnstrecke und im Bahnhofsbereich von Schönenberg-Kübelberg nachweislich eingesetzt. Allerdings: So einfach wollte die Bahn diese gutachterliche Feststellung nicht akzeptieren. Über Jahre zogen sich die Verhandlungen über einen Schadenersatz hin. Bis es dem Verband 2012 zu bunt wurde und er die Bahn verklagte.

Gutachten über Gutachten

Aber, damit war die Geschichte noch lange nicht zu Ende. Zunächst verwies die Bahn darauf, dass sie ja gar nicht zuständig sei, sondern gegen das Bundeseisenbahnvermögen geklagt werden müsse. Dann war ein gerichtlich bestellter Gutachter bis Ende 2019 damit beschäftigt, zu untersuchen, ob tatsächlich Bromacil von der Bahnstrecke bis ins Grundwasser gelangt sein könnte. Am liebsten hätte er noch eine umfangreiche Untersuchung für nicht weniger als 1,3 Millionen Euro angestellt. Erst eine wissenschaftliche Expertise brachte Gericht und Gutachter von diesem Plan ab – und das Bundeseisenbahnvermögen dazu, mit 14 Jahren Verspätung über einen Vergleich zu reden.

Gut ein Jahr haben beide Partner gebraucht, um sich auf 700.000 Euro zu einigen – genau die Hälfte der Summe, die der Verband gefordert hatte. Es sei ein „Akt der Klugheit“, die unendliche Geschichte zu Ende zu bringen und Rechtsfrieden und Planungssicherheit zu schaffen, kommentierte Verbandsvorsteher Klaus Müller den Vergleich. Zuvor hatte er bereits, leicht entnervt, gesagt, ein Privatmann könne einen solchen Prozess gar nicht durchstehen, weil er längst pleite wäre.

Geld geht an die Verbraucher zurück

Im April nun floss das Geld an den Verband. Der hat nun beschlossen, diese 700.000 Euro an seine Abnehmer weiterzuleiten, die Werke mehrerer Verbandsgemeinden. Die, genauer gesagt: die Verbraucher, hatten ja auch einst die 1,4 Millionen Euro aufgebracht, die nach dem Bromacil-Vorgang investiert werden mussten. Übrigens: Schon seit langem sind Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Bromacil nicht mehr in der EU zugelassen.