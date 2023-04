Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vom Barock im Weihnachts- zum Broadway im Neujahrskonzert: Dazwischen liegen stilistisch Welten, zumindest Kontinente und historisch rund 200 Jahre. Das Pfalztheater Kaiserslautern überbrückte sie in gerade mal zwei Wochen mit seinem Orchester (jetzt Pfalzphilharmonie), Mitgliedern der Vokalensemble und des Opernstudios. Der Auftritt wird am Donnerstagabend in der Kuseler Stadthalle wiederholt.

Anstelle einer rauschenden Ballnacht mit Walzerklängen im Stil der k.u.k. Monarchie dominierte diesmal das amerikanische Singspiel. Die „Antreiber“ der revueartigen Bühnenshow - Kapellmeister