In den Genuss des in Deutschland an Karfreitag selten aufgeführten Oratoriums „Die Kreuzigung“ von John Stainer kamen die Besucher an Karfreitag in der Kuseler Stadtkirche.

John Stainer (1840-1901) war ein englischer Kirchenmusiker und Komponist. Seine Tätigkeit als Chorleiter und Organist setzte Maßstäbe für die anglikanische Kirchenmusik. Nach dem Vorbild der Passionsvertonungen Johann Sebastian Bachs wechseln sich Rezitative, Choräle, Arien und freie Chorwerke ab. Das einstündige Werk mit dem Untertitel „Eine Meditation über die verehrungswürdige Passion des Heiligen Erlösers“ wurde 1881 uraufgeführt. Heute gehört es zu den beliebtesten englischen Chorwerken – wegen seiner berührenden, oft dramatisch-romantische Klangwelt. und weil es relativ geringe Anforderungen an die Sänger stellt. Das Libretto wechselt zwischen biblischer Erzählung und neugedichteten Versen, wobei der Text nicht mit drastischen Darstellungen verschreckt. Die Evangelische Kantorei wurde von den Gesangssolisten Dominik Heil (Tenor) und Dominik Herrmann (Bass) sowie Markus Henz an der Orgel unterstützt. Die musikalische Gesamtleitung des in den Gottesdienst eingebetteten Werkes hatte Bezirkskantor Tobias Markutzik.