Der Coundown läuft: Am 9. Juni wird gewählt. Gleich mehrere Listen gilt es abzuarbeiten. Da versteht sich, dass viele Wähler zuhause in Ruhe ihre Kreuzchen setzen und per Brief wählen wollen. In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan wurde schon jetzt die Anzahl der Briefwähler im Vergleich zur Kommunalwahl vor fünf Jahren überschritten.

Bis Mittwoch um 14 Uhr sind 5639 Anträge auf Briefwahl bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan eingegangen. Bei etwas über 18.000 Wahlberechtigten in der Kreismitte