Im Landkreis Kusel hat die Bundestagswahl in der Form begonnen, dass Briefwähler in den Rathäusern der drei Verbandsgemeinden in Kusel, Schönenberg-Kübelberg und Lauterecken die Stimmzettel holen und auch abgeben können. Die Wahlbenachrichtigungen werden erst in dieser Woche verschickt. Um sich die Briefwahlunterlagen abzuholen, reicht der Personalausweis. Wahlberechtigt sind bei der Bundestagswahl am 26. September in der VG Oberes Glantal rund 23.000 Einwohner, in Kusel-Altenglan 19.000 und in Lauterecken-Wolfstein 14.700.