Ein Briefkasten der Deutschen Post auf dem Marktplatz neben der Sparkasse ist aus der Verankerung gerissen worden. Post wurde keine gestohlen. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Der Fall sei von der Deutschen Post am Montag gemeldet worden, informiert die Polizei. Doch sei bereits zwischen Samstag und Montag, 19. und 21. Dezember, versucht worden, den Briefkasten aufzubrechen. Dabei sei das Schloss beschädigt worden. Die Beamten vermuten, dass die Täter dann mit „brachialer Gewalt“ vorgegangen sind und den Kasten umgeworfen haben. Doch auch so seien sie nicht an die Briefe im Innern herangekommen. Die Deutsche Post habe den Kasten in ihrer Werkstatt geöffnet und eine unbeschädigte Leerungstasche vorgefunden.

Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet um Hinweise an Telefon 06382 9110.