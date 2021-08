Vier Punkte, fünf Seiten – das ist der Brief an die Vorsitzenden der Kreistagsfraktionen, den der Kaiserslauterer Rechtsanwalt Franz Schermer verschickt hat. Im Namen von Ex-Landrat Winfried Hirschberger widerspricht er den Vorwürfen im Rechnungshofbericht, wegen derer nun die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Leider kursierten „Darstellungen über angebliche Verfehlungen unseres Mandanten, die nicht unwidersprochen bleiben können“, heißt es in der Einleitung des Briefes, der vom 16. Oktober datiert. Und: Hirschberger hätte es begrüßt, wenn er selbst vor Abschluss des Prüfberichts gehört worden wäre, weil damit „Irritationen vermieden“ hätten werden können.

Der Brief endet mit den Sätzen: „Unser Mandant hat sich nicht bereichert und niemanden begünstigt. Sein Bestreben war ausschließlich am Wohl des Landkreises orientiert.“ Dass Hirschberger sich nicht bereichert hat, hatte auch Rechnungshof-Präsident Jörg Berres im RHEINPFALZ-Interview betont, die Vorwürfe des Berichts aber bekräftigt.

Zwischen diesen beiden Passagen greift Schermer jene Punkte auf, „in denen unser Mandant persönlich verantwortlich gemacht wird“. Diese vier Punkte sind laut Auskunft der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern – mit einer Ausnahme – auch genau jene, wegen der sie gegen Hirschberger ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Untreue zum Nachteil des Landkreises eröffnet hat.

Die Beamtenübernahme

Da sei zum einen die Einstellung eines leitenden Beamten, ohne die Zustimmung der abgebenden Verwaltung einzuholen. Laut Rechnungshof könnte dem Kreis damit ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden sein, weswegen der Kreis auch eine Regressforderung gegen Hirschberger erhoben hat, der dieser widerspricht.

Schermer argumentiert, diese Einstellung sei keine alleinige Entscheidung Hirschbergers gewesen, sondern sei in den Fraktionen vorberaten und im Kreisausschuss bei mehreren Enthaltungen einiger Mitglieder beschlossen worden. Das ist auch unstrittig.

„Kein Schaden entstanden“

Strittig hingegen ist, ob dem Kreis dadurch ein Schaden entstanden ist, dass nach der Personalentscheidung nicht bei der abgebenden Verwaltung um Zustimmung gebeten wurde. Es geht hier um den Pensionsanspruch des Beamten, die dieser in seiner Zeit bei der Verbandsgemeinde erworben hat. Er, schreibt Schermer, komme in dieser „juristisch komplizierten Angelegenheit“ zu dem Schluss, dass von einem Schaden für den Kreis in Höhe von 220.000 Euro nicht die Rede sein könne. Die Pfälzische Pensionsanstalt habe sich in einem Brief Ende Januar ähnlich geäußert.

Es sei befremdlich, schreibt Schermer, dass diese Stellungnahme „offensichtlich nicht dem Rechnungshof vorgelegt worden ist“. Und es sei bezeichnend, dass der Kreis dieses Schreiben „erst nach mehrfacher eindringlicher Aufforderung“ dem Verwaltungsgericht vorgelegt habe. Dort ist Hirschbergers Klage gegen den Kreis anhängig, weil dieser Hirschbergers Widerspruch gegen den Bescheid mit einer Regressforderung von 118.000 Euro noch nicht entschieden hat.

Die zweite strittige Personalangelegenheit ist laut Schermer die tarifliche Einstufung des früheren Cheffahrers. Diese sei schon einmal vor einigen Jahren vom Rechnungshof geprüft und nicht beanstandet worden. Auch habe die ADD die Stelle im Stellenplan genehmigt.

Mehr Geld für Vertrauen

Der Rechnungshof hatte moniert, dass der frühere Cheffahrer zu hoch eingestuft gewesen sei. Zudem sei ihm kurz vor Hirschbergers Ausscheiden ohne Rechtsgrundlage eine übertarifliche Leistung gewährt worden, damit er beim Wechsel in eine tariflich niedriger eingestufte Tätigkeit dasselbe Gehalt habe.

Schermer hält eine Empfehlung von Landkreistag und Kommunalem Arbeitgeberverband sowie einen Beschluss des Ministerrats von 1991 entgegen. Demnach entstehe über die Jahre zwischen Chef und Cheffahrer ein besonderes Vertrauensverhältnis. Wenn der langjährige Fahrer – mindestens 15 Jahre in dieser Funktion – daraufhin bei Ausscheiden seines Chefs eine andere Verwendung erhalte, geschehe dies unter Wahrung der Besitzstände und ohne Gehaltseinbußen.

Entscheidung des Amtierenden

Dies so zu entscheiden, sei Sache des noch amtierenden Landrats gewesen. Diese hätte sein Nachfolger aufheben und den bisherigen Cheffahrer wieder in diese Position beordern können. Das habe dieser aber nicht beabsichtigt.

Ob dieser – wie sein früherer Chef seit langem SPD-Mitglied – diese Rückversetzung als Vertrauensperson des neuen CDU-Landrats überhaupt gewollt hätte und ob er sich womöglich bereits am Wahlabend entsprechend deutlich dagegen geäußert hat, wird im Brief nicht thematisiert.

In zwei anderen Fällen, in denen der Rechnungshof übertarifliche Zulagen ohne Rechtsgrundlage sieht, argumentiert Schermer damit, dass die Betreffenden zusätzliche Aufgaben hätten übernehmen müssen für leitende oder Fachbeamte, deren Stelle mal wegen langer Krankheit, mal mangels Bewerber unbesetzt gewesen sei. Im einen Fall wäre es laut Schermer teurer für den Kreis gewesen, die Stellen für die Dauer der Vakanz nachzubesetzen als eine Zulage zu bezahlen. Im anderen habe es sich um eine Pflichtaufgabe des Kreises gehandelt, so dass jemand verantwortlich dafür habe sein müssen. Ergo sei die Zulage gerechtfertigt gewesen.

Bleibt noch das Schwesternwohnheim Reipoltskirchen, das nicht nur statt einer rund 2,5 Millionen Euro gekostet hat, sondern in den Augen des Rechnungshofs von Anfang bis Ende ein Projekt mit Fehlern war – inklusive unvollständiger Informationen an den Kreisausschuss vor der Grundsatzentscheidung und eines viel zu hohen Ansatzes für Eigenleistungen durch den kreiseigenen Hausmeisterpool. Schermer argumentiert hier im Namen Hirschbergers, es hätten viele Projekte im Bereich Wirtschaftsförderung und Tourismus nur dadurch verwirklicht werden können, „dass ein erheblicher Anteil in Eigenleistung erbracht wurde“.

„Herberge des Friedens“

Auf diese Weise hätten bereits die Sanierung und der Ausbau der Wasserburg 2003 erfolgen können. Wegen des großen Zuspruchs und der Vielzahl von Veranstaltungen sei der Gedanke entstanden, eine Übernachtungsmöglichkeit im Ort zu schaffen, die dann vom Restaurantpächter hätte betrieben werden sollen. Diese sollte eine „Herberge des Friedens“ werden, heißt es in dem Schreiben.

Nachdem die Konzeption vom Architekten erarbeitet und von den Gremien beschlossen wurde, hätte der kreiseigene Bautrupp erhebliche Eigenleistungen erbringen sollen. Nach Hirschbergers Ausscheiden sei dies nicht fortgeführt worden. Stattdessen seien Fremdleistungen „in einem so nicht vorgesehenen Umfang in Anspruch genommen“ worden, was zu erheblichen Kostensteigerungen geführt habe.

Der Brief geht nicht auf die Kritik des Rechnungshofes ein, wonach Bauarbeiten in diesem Umfang an Fachfirmen vergeben werden sollten und dass ein Gutteil der Mehrkosten durch mangelhafte Planung und Organisation entstanden sei; etwa durch das Fehlen frühzeitiger Untersuchungen der Bausubstanz und das viel zu späte Heranziehen eines Tragwerkplaners.

Schwesternhaus nicht Thema

Ohnedies ist das Schwesternhaus – trotz aller Kritik des Rechnungshofes inklusive des Vorwurfs von Alleingängen des Landrats bei Auftragsvergaben – nicht Gegenstand von Regressforderungen oder der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Diese hat stattdessen das Haus Pfälzer Bergland in der Kuseler Fußgängerzone im Visier, wo sich der Kreis ohne Beschluss der Gremien mit 70.000 Euro am Umbau beteiligt haben soll.

Am kommenden Freitag wird sich erstmals der Kreisausschuss mit dem Rechnungshofbericht beschäftigen. Im November oder Dezember soll dies dann der Kreistag tun.