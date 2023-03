Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein historischer Brief eines Pfarrers aus Hinzweiler nach Paris hat nach mehr als 200 Jahren seinen Weg zurück in den Kreis Kusel gefunden. Das seltene Dokument wurde auf Ebay versteigert. Der Brief besitzt Aktualität, da es ums Impfen geht. Zwar nicht gegen Corona, aber gegen Pocken.

Johannes Daniel Wenz (1772-1856) war seit 1797 lange Jahre Pfarrer in Hinzweiler. Doch fungierte er nicht nur als Seelsorger, sondern auch als Arzt. Unter anderem befasste er sich mit der Impfung gegen die