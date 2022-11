Die Nachfrage nach Brennholz ist in der Gemeinde stark gestiegen. Der Gemeinderat hat nun den Festmeterpreis für gepoltertes Brennholz festgelegt – und liegt dabei über der Empfehlung des Forstamtes.

Bisher mussten Selbstwerber für gepoltertes Holz 54 Euro pro Festmeter bezahlen. Der Ortsgemeinderat hat diesen Preis nun deutlich nach oben korrigiert – auf künftig 75 Euro pro Festmeter. Damit sprach sich das Gremium gegen die Empfehlung des Forstamtes (68 Euro) aus. Ortsbürgermeister Peter Koch betonte gegenüber der RHEINPFALZ, die Preiserhöhung sei mit Blick auf steigende Lohn- und Treibstoffkosten, die für das Fällen und Zerlegen der Bäume sowie den Transport des Holzes an den Waldrand anfallen, angemessen.

Die Ortsgemeinde verfügt über einen relativ kleinen Gemeindewald. Im kommenden Jahr sei der Verkauf von 50 Festmeter vorgesehen. Die Nachfrage, so Koch, sei aber mehr als dreimal so hoch. Der Gemeinderat beschloss deshalb, dass maximal fünf Festmeter pro Haushalt verkauft werden sollen. Ungeklärt ist allerdings noch, ob der Verkauf nach der Reihenfolge des Eingangs der Bestellungen oder nach einem Losverfahren erfolgen soll. Darüber wird der Gemeinderat in der nächsten Sitzung erneut diskutieren.