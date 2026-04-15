Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Montag, 14. April, ein Auto in der Straße „Am alten Weg“ in Wolfstein in Brand. Ein Zeuge alarmierte kurz vor Mitternacht Uhr über Notruf die Polizei. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Aufgrund der Hitzeentwicklung schmolzen an einem gegenüberliegendem Wohnhaus die Rollläden. Zusätzlich entstanden Schäden an der Fassade eines angrenzenden Gebäudes. Der Gesamtschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde durch den Brand niemand.