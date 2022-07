Eine Auto hat am Montagabend auf der Autobahn bei Waldmohr gebrannt. Gegen 19 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem brennenden BMW Touring gerufen, der auf der A6 etwa 300 Meter nach der Auffahrt Waldmohr in Richtung Saarbrücken stand. Wie Stefan Reichhart, stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde Oberes Glantal berichtet, hatte beim Eintreffen der Einsatzkräfte das Feuer vom Motor her den Innenraum schon erreicht, der Fahrer hatte sich aber rechtzeitig aus dem Auto retten können. Er hatte während der Fahrt plötzlich Rauch bemerkt, den BMW auf den Seitenstreifen gelenkt. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrkräfte das Fahrzeug, setzten 1300 Liter Wasser und sogenannten Mittelschaum ein. Mit im Einsatz war die Feuerwehr Homburg-Mitte, die auslaufende Betriebsstoffe auf der Fahrbahn abgebunden hat.