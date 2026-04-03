Leicht verletzt worden sind zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Horschbacher Straße in Glanbrücken. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge waren laut Polizei hintereinander auf der Horschbacher Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Als der Vorausfahrende plötzlich verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte dies der Fahrer des nachfolgenden Autos zu spät und fuhr auf den Wagen vor ihm auf. Durch den Aufprall erlitten die Insassen des vorderen Fahrzeugs leichte Verletzungen. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich.