Der Wald, ein Ort der Ruhe. Im Südkreis wurde der die Bewirtschaftung des Forsts zum Zankapfel, ein Bürgerentscheid sollte die Diskussion beenden. Geschlossen ist die Akte noch lange nicht.

Der Streit um den Wald währte mehr als ein Jahr. Die Mehrheit des Gemeinderates sprach sich im September 2020 dafür aus, die mehr als 220 Hektar von einem Privatunternehmen bewirtschaften zu lassen. Aus der Bürgerschaft wurde Kritik laut, ein Bürgerbegehren wurde angestrengt, das Klima zwischen Kritikern und Befürwortern der Privatbewirtschaftung rauer, der Tonfall schärfer. Mehr als 300 Breitenbacher unterstützten das Begehren, das sich gegen die Privatisierung des Waldes richtete. Es kam zum erst zweiten Bürgerentscheid in der Geschichte des Landkreises (nach der Abstimmung über das Haus Sauvage 2017). Auch beim Bürgerentscheid im September hatte die Bürgerinitiative Erfolg: 783 Stimmberechtigte sprachen sich für die Bewirtschaftung durch den staatlichen Forst aus, 392 für den Privaten.

Thema geklärt? Von wegen: Einen Monat vor dem Bürgerentscheid wurde bei der Polizei Anzeige gegen Ortsbürgermeister Johannes Roth erstattet. Er soll dem Gemeinderat die Forstwirtschaftspläne 2020 und 2021 nicht zur Entscheidung vorgelegt haben, obwohl die Zahlenwerke frühzeitig vorgelegen hätten. Dadurch seien der Gemeinde Einnahmen ausgeblieben, lautet einer der Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat die Ermittlungen aufgenommen, stehe aber noch am Anfang. Roth will sich öffentlich derzeit nicht dazu äußern. Die Leitende Oberstaatsanwältin Iris Weingardt geht davon aus, das Verfahren werde einige Zeit in Anspruch nehmen. Bis rund um das Thema Breitenbacher Wald Ruhe einkehrt, wird also noch einige Zeit dauern.