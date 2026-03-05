Das aktualisierte Dorfbuch von Breitenbach ist in der Druckerei. Darüber informierte Ortsbürgermeister Johannes Roth (Wählergruppe Roth) in der jüngsten Ratssitzung. Grundlage der Neuauflage ist das bisherige Dorfbuch. Laut Roth wurden Fehler korrigiert sowie Inhalte überarbeitet und aktualisiert. Wie viele Exemplare gedruckt werden, steht noch nicht fest. Die Auflage richtet sich nach der Nachfrage; denkbar sind etwa 500 Stück. Auch der Verkaufspreis ist noch nicht fixiert. Roth rechnet mit „voraussichtlich um die 20 Euro pro Buch“.