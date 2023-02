Mit dem jüngsten Sitzungspräsidenten in der Region ging der Breitenbacher Carnevalverein bei seiner Galasitzung am Samstag an den Start: Robin Specht leitete eine Sitzung, in der vor allem Aktive aus den eigenen Reihen zeigten, was sie drauf haben. Es wurde gewalzert und Kostüme prämiert, auf der Bühne gab es Tanz, Gesang und natürlich Büttenreden.

Die Mitwirkenden der Galasitzung des Breitenbacher Carnevalvereins: Kinderprinzengarde, Prinzengarde und Funkengarde, Prinzessin Natascha I., Protokoller Uwe Staab, Sarah und David im Zwiegespräch, Büttenredner Paul, Kehlcher, Männerballett, Sketchgruppe.