Die Kita in Breitenbach erhält einen Anbau, um dort mehr Kinder betreuen zu können. Die Planungsleistungen sind mittlerweile ausgeschrieben.

Das teilte Ortsbürgermeister Johannes Roth mit. Er erläuterte, dass die Kita künftig mit einer Wärmepumpe beheizt werden soll. Darüber hinaus müssten die Gastanks hinter dem jetzigen Kita-Gebäude versetzt werden, um Platz zu schaffen. Sie sollen stattdessen als Erdtanks vor dem Dorfgemeinschaftshaus installiert werden. Auch ein Teil des jetzigen Spielplatzes werde wegen der Erweiterung weichen müssen. Dafür werde aber ein anderes Areal umgewidmet, damit den Kindern keine Spielfläche verloren gehe.

Roth betonte, es sei gut gewesen „eine Gruppe im Dorfgemeinschaftshaus unterbringen“ zu können, um sie dort provisorisch zu betreuen. Eine Container-Lösung wäre schlechter und teurer gewesen, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass sich das Bauvorhaben etwas in die Länge ziehe.