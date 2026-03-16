Mehr als 30 Jahre touren sie schon, nun machten die Brass Cats auch einmal Station in Kusel.

Mit Musik aus unterschiedlichen Epochen hat das Blechbläserensemble am Sonntag die Besucher Horst-Eckel-Haus begeistert. Die Bühne in der Aula hat vom Platz her gerade gereicht für die 13 Musiker im Alter von 19 bis 70 Jahren, ihren Dirigenten Markus Braun sowie den eindrucksvollen Instrumentenfundus: Trompeten unterschiedlicher Stimmungen, auch eine Piccolo-Trompete war dabei, Horn und Tuba sowie Posaunen und ein Flügelhorn. Außerdem bedienten sich die Bläser abwechselnd unterschiedlicher Dämpfer, die Klangfarbe, Lautstärke und Charakter der Töne beeinflussen.

Die schwarzen Anzüge der Musiker unterstrichen die Seriosität des Konzerts, das zunächst getragen und fast etwas melancholisch mit der Ouvertüre aus Rinaldo von Georg Friedrich Händel begann. Die Stimmung änderte sich allerdings rasch, als das mehrfach ausgezeichnete Orchester von der E-Musik in den Jazz wechselte.

Musikalische Achterbahnfahrt

Es folgte eine musikalische Reise, die Posaunist Friedrich Wilhelmi als „Achterbahnfahrt“ beschrieb. Mit allerhand Hintergrundinformationen führte der Moderator auf unterhaltsame Art durch das Programm. Die Tour mit den Brass Cats machte zunächst im Big Apple Halt, aus dem der britische Komponist Jim Parker in seiner Suite aus den 80er Jahren „A Londoner in New York“ allerhand musikalische Impressionen, leuchtende Bilder und Geschichten mitbrachte. So fühlten sich die Besucher beim Titel „Ground Central“ fast in eine Dampflok versetzt: Es zischte, klapperte und pfiff. Mit Virtuosität imitierten die Musiker Geräusche des Eisenrosses. Stücke von Edward Elgar, ein Marsch von Sergei Prokofjew und die „London Miniaturs“ von Gordon Langford ergänzten das Programm.

Seit mehr als 30 Jahren ist das Ensemble Brass Cats mit Werken aus unterschiedlichen Stilrichtungen unterwegs, berichtete Wilhelmi am Rande der RHEINPFALZ. In Kusel waren sie am Sonntag das erste Mal. Mit von der Partie war die Lehrerin am Kuseler Siebenpfeiffer-Gymnasium, Luisa Ultes an der Trompete.

Humorvolle Evergreens

Voller rhythmischer Spannkraft präsentierte das Ensemble mit dem Bolero „Granada“ leidenschaftliche Melodien. Zu den weiteren bekannten Titeln gehörte George Gershwins Jazz-Standard „I got Rhythm“, das mit viel Spielfreude präsentiert wurde. Mangels Schlagzeug – „das ging nicht mehr in mein Auto“, so Wilhelmi humorvoll –, schnalzten die Musiker den Rhythmus mit dem Daumen. Seemannslieder von Henry Wood bereicherten das Programm, berühmt war besonders der Abschnitt „Hornpipe“ – hier kam auch das Flügelhorn zum Einsatz.

Mit humorvollen Broadway-Evergreens führte das Ensemble in die Welt des Musicals. „I’m Getting Married in the Morning“ aus My Fair Lady und der bekannte Jazz- und Swing-Standard „On the sunny Side of the Street“ aus dem Musical „Lew Leslie’s International Revue“ von Jimmy McHugh kamen besonders gut beim Publikum an. Nach rund zwei Stunden forderten die Besucher lautstark Zugabe, die mit der poetischen Ballade „A Nightingale Sang in Berkeley Square“ gegeben wurde. Eine weitere Möglichkeit, die „Blechkatzen“ aus der Süd-, Kur und Westpfalz zu hören, ergibt sich 7. August in Krämers Hof Alsenborn beim Vorprogramm zum OpenAir-Kino.