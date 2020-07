Bis auf die Grundmauern ist am Samstagmittag in Hohenöllen eine Gartenlaube abgebrannt. Nach Angaben der Polizei hatte der 83-jährige Eigentümer das Feuer in unmittelbarer Nähe zum Radweg zwischen Heinzenhausen und Oberweiler-Tiefenbach entzündet, um alte Unterlagen zu vernichten. Aufgrund seiner Unachtsamkeit habe das Feuer auf die Gartenlaube übergegriffen und kurz darauf habe das ganze Grundstück lichterloh in Flammen gestanden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren aller umliegenden Gemeinden habe die Ausbreitung auf angrenzende Waldflächen aber verhindert und der Brand schließlich gelöscht werden können. Gegen den Grundstückseigentümer wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.