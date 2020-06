Nach dem Brand eines Schuppens auf einem Wochenendgrundstück zwischen Brücken und Börsborn geht die Polizei aktuell von Brandstiftung als Ursache für das Feuer aus. Laut Pressemitteilung der Polizei wurde das Feuer am Sonntag gegen 17.30 Uhr gemeldet. Der Zeuge habe die Flammen schon größtenteils selbst löschen können, von der Feuerwehr sei der Brand dann vollständig gelöscht worden. Nach erster Einschätzung der Feuerwehr sei aufgrund der Lage des Brandherdes von einer Brandstiftung auszugehen. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an. Wie die Polizei weiter berichtet, ist der Schaden aber aufgrund des schnellen Eingreifens des Zeugen nur gering ausgefallen. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.