In der Gemeindehalle in Medard fand im Januar eine Begehung mit dem brandschutztechnischen Bediensteten der Kreisverwaltung statt. Es wurde festgestellt, dass der Technikraum neben der Theke, in dem sich unter anderem die Elektro-Hauptverteilung und der Batterieschrank der Sicherheitsbeleuchtung befinden, so ertüchtigt werden muss, dass im Brandfall kein Feuer nach außen dringen könnte.

Eventuell soll die Notbeleuchtung ebenfalls erneuert werden, sodass auf die Batteriestation verzichtet werden kann. Auch eine mögliche Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED wird geprüft. Aktuell sei schon eine Sparvariante verbaut, diese sei jedoch 15 Jahre alt, sodass mit LED weitere Einsparungen möglich wären, berichtet Ortsbürgermeister Albert Graf. Es wurde eine Fachplaner beauftragt, die Planung soll mit der Kreisverwaltung abgestimmt und eventuell könnte auch ein Investitionsstock-Antrag gestellt werden.