Zu großen finanziellen Sprüngen setzt die Ortsgemeinde Dunzweiler nicht an. Die größte Investition in den nächsten beiden Jahren ist die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses für veranschlagte 300.000 Euro. Bei der Sitzung am Montagabend in der Unterkirche stimmten die Ratsmitglieder ohne Einwände und Diskussion der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021 zu.

Für das laufende Jahr plant die Gemeinde, insgesamt 222.000 Euro zu investieren. Die Zuwendungen betragen 29.000 Euro. Der Ausbau der Talstraße schlägt mit 157.000