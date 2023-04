Das Bürgerhaus wurde 1993 in Betrieb genommen und ist noch gut in Schuss. Allerdings haben sich die Vorgaben beim Brandschutz geändert. Deshalb müsse an der einen oder andere Stelle etwas nachjustiert werden, sagte Ortsbürgermeister Günter Denzer im Nachgang zur Gemeinderatssitzung. Es handele sich dabei aber „nur noch Kleinigkeiten, die keine Einschränkungen für die Nutzung des Gebäudes“ bedeuten. Bei der sogenannten Gefahrenverhütungsschau durch die Kreisverwaltung seien fehlende, wiederkehrende Prüfungen der Elektroanlage, der Sicherheitsbeleuchtung und der Lüftungsanlage bemängelt. Die Prüfungen werden nun regelmäßig durch den Tüv erfolgen. Derzeit werden hierfür rund 2800 Euro fällig. Ebenfalls beanstandet wurde, dass einige Schlösser der Notausgangstüren nicht mit Panikverschlüssen versehen sind, was allerdings vorgeschrieben ist. Der Gemeinderat vergab den Auftrag für sechs Panikschlösser an die Firma Weiß aus Kappeln. Kosten: 2343 Euro.