Vor einem Jahr hat es in der Ortsmitte von Pfeffelbach gebrannt. Die Ruine des ehemaligen Bauernhauses in der Kirchenstraße wird derzeit abgerissen. Auf dem Platz will die Kreissparkasse Kusel einen Pavillon errichten.

Seit 1974 betreibt die Kreissparkasse ihre Geschäftsstelle in Pfeffelbach in einem Wohnhaus in der Hauptstraße 29, berichtet Bereichsleiter Bernd Karrenbauer. Seit zehn Jahren werden die von privat