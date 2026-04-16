Es reißt nicht ab: Mit vier Einsätzen binnen nicht mal ganzer dreier Tage war die Stützpunktfeuerwehr Wolfstein seit Wochenbeginn geradezu im Dauerstress. Mit von der Partie waren ein ums andere Mal Kameraden von Nachbarwehren sowie aus Lauterecken und „U-L-M“. Wehrleiter Markus Böhmer berichtete am Mittwochabend noch telefonisch von einem morgendlichen Einsatz in Rothselberg, als der nächste Alarm schon nicht mehr fern war. In der Tat mussten die Einsatzkräfte vom Königsberg eine Dreiviertelstunde nach Mitternacht schon wieder raus. In der zweiten Nacht in Folge hatte eine Absperrung aus Kunststoff gebrannt. Solche Teile stecken sich erfahrungsgemäß nicht selbst in Brand. Die Polizei ist schon dran an der Sache. In der Nacht zuvor hatte ein Auto gebrannt, auch zwei Absperrungen waren in Flammen aufgegangen.

Am Mittwochmorgen war es schlichtweg ein Malheur, dessen Folgen die Wehr hat lindern müssen: Kurz vor halb elf am Vormittag war es, als Sirenen die Wehren aus Rothselberg, Eßweiler und Jettenbach mobilisierten, die Ausrückegemeinschaft Selberg zu einem Einsatz in Rothselberg eilte. Laut Böhmer hatte eine Thuja-Hecke Feuer gefangen, die Flammen gaben sich damit aber nicht zufrieden sondern züngelten schon an einer Garage herum.

Brandschutzerzieher eilen aus Kindergarten herbei

Dank eines schnellen Einsatzes der Ortswehr wurde verhindert, dass auch das Wohngebäude in Mitleidenschaft gezogen wurde. Verstärkung erhielt die Wehr von Brandschutzerziehern der VG-Wehr, die zufällig zur Stunde der Alarmierung nicht weit weg Rothselberger Kindergartenkindern zeigten, was man im Umgang mit Feuer besser sein lässt.

Der Einsatz war mit hohem Aufwand verbunden: Flammen hatten auf das gedämmte Satteldach der Garage übergegriffen. Mit Löschen allein war’s nicht getan. Vielmehr musste noch das Dach teilweise abgedeckt werden, um Glutnester unschädlich zu machen. Dabei waren die Drehleiter aus Lauterecken und die in Langweiler-U-L-M stationierte Hygieneeinheit gefordert, wodurch sich Personal und Materialaufwand summierten.