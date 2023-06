Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einem Mehrfamilienhaus in Lauterecken ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Alle zwölf Bewohner konnten rechtzeitig evakuiert werden. Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Zur Brandursache ist bislang noch nichts bekannt.

Weithin zu sehen war die Rauchwolke, die am frühen Donnerstagnachmittag über der Veldenzstadt in den Himmel stieg. Dabei war zunächst nur ein Zimmerbrand gemeldet worden, als die Integrierte Leitstelle