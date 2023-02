Am späten Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Waldmohr in die Bahnhofstraße gerufen, weil es in einer Dachgeschosswohnung eines dreistöckigen Wohnhauses brannte. Aus bislang unbekannten Gründen haben die Fritteuse und die Dunstabzugshaube in der Küche Feuer gefangen, berichtet Stefan Reichhart, stellvertretender Wehrleiter der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. Die Wohnung sei komplett verraucht gewesen. Zwei Bewohner hatten sich eine Rauchgasvergiftung zugezogen, als sie versucht hatten, das Feuer selbst zu löschen, sagt Reichhart. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Um sicherzustellen, dass keine Brandnester mehr unter der Deckenverkleidung waren, brachen die Einsatzkräfte diese herunter und erkundeten auch den Speicher über der Dachgeschosswohnung. Schließlich lüfteten sie alle Räume. Der Einsatz war laut Reichhart gegen 18.30 Uhr beendet