Am späten Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Waldmohr in die Bahnhofstraße gerufen, weil es in einer Dachgeschosswohnung eines dreistöckigen Wohnhauses brannte. Eine Fritteuse und die Dunstabzugshaube hatten laut Feuerwehr in der Küche Feuer gefangen. Die Gründe dafür seien nicht bekannt, informiert Stefan Reichhart, stellvertretender Wehrleiter der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, teilt die Polizei mit.

Wie Reichhart berichtet, war die Wohnung komplett verraucht. Die Wohnung sei vorerst nicht bewohnbar, informiert die Polizei. Es sei ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden. Laut Feuerwehr haben die Einsatzkräfte die Deckenverkleidung heruntergebrochen und auch den Speicher erkundet, um sicherzustellen, dass es keine keine Brandnester mehr gab. Zwei Bewohner hatten zuvor vergeblich versucht, den Brand zu löschen. Um abzuklären, ob sie sich eine Rauchgasvergiftung zugezogen haben, sind sie laut Polizei ins Krankenhaus gebracht und am Abend wieder entlassen worden.