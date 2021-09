In der Nacht auf Sonntag hat eine Gartenhütte in Kusel in der Straße Oberer Holler gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, sind die Einsatzkräfte gegen 2.45 Uhr alarmiert worden, weil die Hütte im hinteren Teil eines unbewohnten Anwesens in Brand stand. Das Feuer habe schnell von 14 Kräften der Kuseler Wehr unter Kontrolle gebracht werden können. Die Polizei ermittelt noch wegen der Brandursache. Sie schätzt den Schaden auf etwa 5000 Euro. Hinweise werden entgegengenommen unter 06381 9190 oder per E-Mail an piku-sel@poilzei.rlp.de.