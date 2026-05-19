Nachbarschaftshilfe mal hüben, mal drüben: Nachdem die Feuerwehr Lauterecken am Montagmorgen bei einem Windkraftanlagenbrand in Desloch ausgeholfen hatte, kam die Wehr aus der Nachbar-Verbandsgemeinde Nahe-Glan am Nachmittag flussaufwärts geeilt: Die Stützpunktwehr Meisenheim half tatkräftig mit bei der Bekämpfung des Großbrands auf einem Schrottplatz in Offenbach-Hundheim. Dabei kam auch der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) aus dem Nachbarkreis Bad Kreuznach hinzu: Alexander Roßkopf nutzte die Gelegenheit, um sich in Hundheim von der Funktionstüchtigkeit der „interkommunalen Zusammenarbeit“ zwischen Kuseler Nordkreis und Bad Kreuznacher Süden zu überzeugen.

Mit einem Tanklöschfahrzeug waren die Lauterecker Wehrleute zur Unterstützung der Nachbarn nach Desloch gefahren. Foto: Feuerwehr Glan-Nahe

Jene Kooperation über Verwaltungsgrenzen hinweg gilt seit einer Weile als eine Art Zauberformel. In der Praxis ist sie – etwa beim Brand- und Katastrophenschutz – längst etabliert. So war es auch keine Frage, dass die Lauterecker Stützpunktwehr am Montagmorgen mit einem Tanklöschfahrzeug nach Desloch aufgebrochen war, um dort einen Brand am Fuße des Windrad-Turmes mit zu bekämpfen. Wie Max Kraushaar, Wehrleiter der VG Glan-Nahe, mitteilte, waren in Desloch auch Höhenretter aus Ingelheim und die Höhenretter der Feuerwehr Wiesbaden mit einem Helikopter der hessischen Polizei im Einsatz. Ihnen gelang es, den Turm oben öffnen, so dass die Rauchgase entweichen konnten.

Rund 70 Kräfte waren laut Wehrleiter im Einsatz, acht Feuerwehreinheiten sowie Rettungsdienst von DRK und Arbeiter-Samariterbund, Polizei und Fachleute vom Energieversorger standen vor Ort bereit.