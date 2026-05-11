Ende Februar ist im Windpark Kirrweiler ein Windrad ausgebrannt. Die Aufräumarbeiten laufen noch immer. Mittlerweile ist klar, wie es mit der zerstörten Anlage weitergeht.

Es waren spektakuläre Bilder, die in der kalten Februarnacht aufgenommen wurden: Das Maschinenhaus einer der drei Anlagen im Windpark bei Homberg und Kirrweiler stand lichterloh in Flammen. Den Einsatzkräften der Feuerwehr blieb damals nichts anderes übrig, als das Gelände weiträumig abzusperren. Löschversuche in 120 Metern Höhe sind keine Option, erklärte der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, Markus Böhmer, damals der RHEINPFALZ. Nach dem Brand in der Nacht vom 25. auf den 26. Februar blieb eine sichtlich lädierte Windkraftanlage zurück, die seitdem keinen Strom mehr produziert.

Besitzer des Windparks Kirrweiler ist eine Betriebsgesellschaft im Eigentum der Stadtwerke Bad Vilbel und Viernheim. Rüdiger Milke, kaufmännischer Leiter und Prokurist der Stadtwerke Bad Vilbel, war im Februar schon vor Ort in der Pfalz, hatte sich den Schaden am Tag nach dem Brand angesehen. Wie er erzählt, laufen die Aufräumarbeiten noch immer: „Wir arbeiten eng mit einem Umweltgutachter zusammen und haben einen Großteil der Arbeiten mittlerweile erledigt.“ In einigen Wochen wird der Arbeitseinsatz einer Spezialfirma abgeschlossen sein, schätzt Milke.

„Flächen wurden systematisch abgegangen“

Priorität hätten zunächst die Flächen der Landwirte in der Umgebung gehabt, aber auch auf dem nahen Truppenübungsplatz seien Trümmer beseitigt worden. Wobei „Trümmer“ dramatischer klinge, als es sei: „Die Flächen wurden systematisch abgegangen und alle Teile eingesammelt. In der Regel sind die handtellergroß oder sogar kleiner.“

Das zerstörte Maschinenhaus ist weithin sichtbar. In einem ersten Schritt habe sich ein Hochsicherungsteam Zugang verschafft und den Aufgang im Turm gesichert, erklärt Milke. Anschließend seien Gutachter oben gewesen, um den Schaden zu dokumentieren. Bei der Ursachenforschung arbeiteten die Stadtwerke eng mit der Versicherung und dem Anlagenhersteller Nordex zusammen. Milke: „Nordex hat verständlicherweise ein großes Interesse daran, zu erfahren, warum der Brand ausgebrochen ist.“ Auch ein Team der Aufräumfirma sei schon im kaputten Maschinenraum auf 120 Metern gewesen, um lose Teile gesichert nach unten zu befördern. „Damit nicht bei starkem Wind noch einmal Teile heruntergeweht werden“, sagt Milke.

In einer Nacht Ende Februar stand das Maschinenhaus des Windrads in Flammen. Foto: Feuerwehr Lauterecken/oho

Für die Umwelt, betont der Prokurist der Stadtwerke Bad Vilbel, sei kein großer Schaden entstanden. Der Umweltgutachter habe unter anderem das Glasfasermaterial, das in Rotorblättern und im Maschinenhaus verbaut ist, überprüft und es als „relativ unbedenklich“ eingestuft. Größere Arbeiten stünden jetzt noch am Fuß der Anlage an. Beim Brand waren Betriebsstoffe nach unten getropft. Milke: „Jetzt wird die Erde dort noch abgetragen.“

Die Anlage wird repariert

Zur Brandursache gebe es noch keine neuen Erkenntnisse. Die Gutachter wollten sich das Maschinenhaus noch einmal in Ruhe ansehen, nachdem es mit einem Kran zu Boden geholt worden ist. Das soll im Herbst der Fall sein, wenn die Anlage repariert wird. Laut Milke werden ein Maschinenhaus und neue Rotorblätter installiert, der Turm sei in der Statik durch den Brand nach jetzigen Erkenntnissen nicht gefährdet. Bei der Reparatur werde auf ein baugleiches Modell, Nordex N 117, zurückgegriffen.

Die im Februar genannte Schadenshöhe von rund 1,5 Millionen Euro sei „nicht zu tief gegriffen“. Noch sei nicht alles geklärt, weshalb er sich mit einer fixen Summe zurückhalten wolle, sagt Milke. Die beiden anderen Anlagen im Windpark Kirrweiler seien nach dem Brand auf Herz und Nieren überprüft worden: „Die beiden laufen weiterhin und produzieren Strom.“