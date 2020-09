Die Waldmohrer Feuerwehr ist am Freitagnachmittag gegen 15.50 Uhr zu einem Brand im Waldmohrer Industriegebiet gerufen worden. Wie der stellvertretende Kreisfeuerwehrinspekteur Stefan Reichhart mitgeteilt hat, war auf dem Betriebsgelände eine größere Hütte in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe die Hütte bereits im Vollbrand gestanden. Daraufhin sei vorsorglich die Feuerwehr aus Schönenberg-Kübelberg mit einem weiteren Großtanklöschfahrzeug nachalarmiert worden. Um ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald zu verhindern, sei man dem Feuer von zwei Seiten zu Leibe gerückt, so Reichhart weiter. Nach rund einer Stunde sei der Brand unter Kontrolle gewesen.