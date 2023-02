Ein Feuer in einer Trafostation hat am späten Mittwochnachmittag zu einem Stromausfall in St. Julian gesorgt. Das Feuer war schnell gelöscht, allerdings hat es bis in die Abendstunden hinein gedauert, ehe die Pfalzwerke ein mobiles Aggregat herangeschafft hatten, das fürs Erste die Elektrizitätsversorgung im Ort gewährleisten soll.

Ein Trupp der Pfalzwerke sei sehr schnell dagewesen, sagte am Abend Markus Böhmer, Wehrleiter der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, auf Anfrage. Noch schneller war die Feuerwehr – nahe des Gerätehauses steht das Häuschen mit dem Stromverteiler, aus dem ein Nachbar gegen 16.30 Uhr hatte Rauch aufsteigen sehen.

Gerätehaus Anlaufpunkt für Notfallmeldungen

Die Stützpunktwehr aus Lauterecken und die Ortswehren St. Julian und Glanbrücken waren nach Böhmers Angaben im Einsatz. Zunächst musste das Trafohäuschen stromlos geschaltet werden, damit die Wehr mit ihrer Arbeit beginnen konnte. Die Einsatzkräfte mussten unter Atemschutz vorgehen, wie der Wehrleiter sagte.

Die einheimische Wehr hielt das Gerätehaus auch bis über das Ende des Einsatzes hinaus besetzt, damit Bürger dort gegebenenfalls Notrufe absetzen konnten. Auch in der Einsatzzentrale in Lauterecken blieben Wehrleute in Bereitschaft. Sie sollten bleiben, bis die Versorgung wiederhergestellt war. Laut Pfalzwerke war vorgesehen, dass ab 21 Uhr wieder Strom fließen sollte. Betroffen waren die Haushalte in St. Julian selbst, während in den Ortsteilen das Netz stabil blieb.