Am Dienstagvormittag wurde die Feuerwehr Waldmohr um 11.45 Uhr zu einem Waldbrand in die Verlängerung der Schmittweilerer Straße in Waldmohr gerufen. „Ein Anwohner der Waldstraße hatte zuvor eine Flammenbildung und eine Rauchentwicklung im sogenannten Schachenwald festgestellt und den Notruf abgesetzt“, teilt Stefan Reichhart, stellvertretender Wehrleiter der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, mit. „Im betroffenen Waldgebiet brannten etwa 100 Quadratmeter Bodenfläche“, schildert Reichhart die Lage.

Zur Unterstützung der Waldmohrer Wehr seien zusätzlich zwei Tanklöschfahrzeuge aus Schönenberg-Kübelberg und Glan-Münchweiler gerufen worden. Sie würden in solchen Fällen automatisch mit alarmiert. Beide Fahrzeuge verfügen laut Reichhart über einen Löschwasserbehälter von jeweils 4000 Litern. Aufgrund der überschaubaren Ausdehnung des Brandes hätten die Kräfte aus Glan-Münchweiler ihre Anfahrt jedoch abbrechen und zu ihrem Standort zurückkehren können. Die Feuerwehr Schönenberg-Kübelberg sei hingegen direkt in die Waldstraße umgeleitet worden.

„Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden“, informiert der stellvertretende Wehrleiter. Bereits um 12 Uhr habe die Einsatzleitung „Feuer unter Kontrolle“, etwa eine Viertelstunde später „Feuer aus“ melden können. Im Einsatz befanden sich laut Reichhart insgesamt 14 Kräfte.