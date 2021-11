Einsatz am frühen Morgen für die Feuerwehren Lauterecken, St. Julian und Glanbrücken. Um 5.52 Uhr wurden sie wegen eines Zimmerbrandes in St. Julian alarmiert. Dieser habe sich an Ort und Stelle, direkt an der Bundesstraße, als ausgedehnter Wohnungsbrand entpuppt. Wie Nadja Stein von der Verbandsgemeindeverwaltung Lauterecken-Wolfstein auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, sei der Brand in der Küche der Doppelhaushälfte ausgebrochen. Die Ursache des Feuers sei noch unklar, die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, ergänzte Stein. Die Mieterin habe den Brand bemerkt und selbst die Feuerwehr verständigt. Die Frau und deren zehn Jahre alte Tochter blieben unverletzt. Die Feuerwehr setzte mehrere Trupps unter Atemschutz sowie das Drehleiterfahrzeug ein, um den Brand zu bekämpfen. Es konnte verhindert werden, teilte die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite mit, dass die Flammen auf die benachbarte Doppelhaushälfte übergriffen. Um 9 Uhr war der Einsatz für die rund 35 Feuerwehrleute Stein zufolge beendet, das Haus allerdings sei derzeit nicht bewohnbar. Die Familie sei bereits andernorts untergekommen, sagte die Verwaltungsmitarbeiterin.