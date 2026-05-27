Mehr als eine Woche nach dem Brand auf einem privaten Schrottplatz ist die Feuerwehr am Dienstag noch einmal dorthin ausgerückt.

Am Dienstagmorgen fand in Offenbach-Hundheim eine Brandortbegehung statt. Dort hatte es am 18. Mai einen Großbrand gegeben. Wie die Feuerwehr Offenbach-Hundheim mitteilt, bemerkten Brandermittler und Sachverständige der Versicherungen auf dem Gelände des Schrottplatzes eine Rauchentwicklung. Aus einem Stahlcontainer mit gut einem Kubikmeter Kohle stieg Rauch auf. Mit einer Wärmebildkamera wurde im Innern eine Temperatur von mehr als 195 Grad gemessen.

Daraufhin wurden die Feuerwehren aus Glanbrücken, Lauterecken und Offenbach-Hundheim alarmiert. Die bauten erneut eine Löschwasserversorgung auf und kühlten den Behälter mit Wasser ab. Anschließend wurde der Container mit Schaum geflutet. Nach gut eineinhalb Stunden war der Einsatz dann beendet.