In der Nacht auf Sonntag brannte es gegen 3.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Altenglan. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es auf dem Gelände einer Schreinerei zu einem lauten Knall und anschließend zu einem Feuerausbruch. Durch das schnelle Eingreifen der hinzugerufenen Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ermittlungen bezüglich der Ursache dauern an. Die Feuerwehr Altenglan war mit 20 Kräften vor Ort. Der Gesamtschaden beläuft sich laut derzeitigem Stand auf rund 8000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.