Gegenüber der Tankstelle an der B 270 ist ein Gewerbegebiet ausgewiesen, das aktuell brach liegt und verwildert. Der Gemeinderat Kreimbach-Kaulbach will eine Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsstudie in Auftrag geben. Honorarofferten dreier Planungsbüros lagen zwischen rund 6000 Euro und 18.000 Euro.

Da in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein Gewerbeflächen rar sind, könnte diese die Fläche gewerblich genutzt werden. Die Gemeinde hat das Planungsrecht. Das steigere die Attraktivität