Lasse Becker war der Favorit bei der Verbandsrangliste der Herren des Pfälzischen Tischtennisverbandes in Frankenthal. Der drittligaerfahrene Offensivspieler der TSG Kaiserslautern, war nach dem verletzungsbedingten Fehlen von Nachwuchs-Nationalspieler Felix Köhler an der Spitze gesetzt und schier ohne Konkurrenz, obgleich Teamkollege Jan Kämmerer ihn in- und auswendig kennt.

In den vergangenen, vom Coronavirus geprägten Monaten, wurde aber auch der aus Brücken stammende Lasse Becker auf das heimische Sofa verbannt. „Ich würde schon sagen, dass es ein bisschen ausgebremst hat. Ich denke allgemein auch bei vielen, weil man ja zeitweise überhaupt nicht trainieren konnte. Aber seitdem wir wieder trainieren können, geht es eigentlich wieder gut voran“, meint der Spieler der TSG Kaiserslautern.

Dennoch zeigte sich Becker bereits vor dem Start des Turniers motiviert. „Am Sonntag ist das Ziel natürlich zu gewinnen. Da Felix ja leider nicht mitspielen kann. Ich war jetzt zwar diese Woche erkältet und habe erst am Donnerstag wieder angefangen zu trainieren, aber ich hoffe trotzdem, dass ich alle Spiele gewinnen kann“, erklärte der frühere Akteur des TTC Brücken im Vorfeld.

Seine Favoritenrolle konnte Becker dann auch in Frankenthal bestätigen. Er gewann gleich zu Beginn deutlich gegen den Turnierzweiten Jan Kämmerer (TSG Kaiserslautern) in drei Sätzen. „Lasse war ganz klar besser“, zollte der Unterlegene ihm Respekt. Am Ende waren dennoch beide gleichauf. Denn Kämmerer, der selbst auch in der Oberliga spielt, gewann acht Spiele in Serie. Beide hatten am Ende 8:1 Siege auf dem Konto, weil sich Becker doch überraschend gegen Sebastian Gailing (TTC Oggersheim) geschlagen geben musste. Mit 25:5 war das Satzverhältnis von Becker um zwei Durchgänge besser als das von Kämmerer. Gleichwohl hätte auch der direkte Vergleich den Ausschlag für Becker gegeben. Bei den Damen siegte Elena Stock (TTV Edenkoben) mit 5:2-Siegen.