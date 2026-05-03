Aufsteigerduell zum Saisonauftakt der Damen-50-Verbandsliga: Brücken, Vize-Meister der Pfalzliga, empfing Pfalzliga-Meister TC Ludwigshain/Weisenheim am Sand.

Nach der deutlichen 1:5-Niederlage im Vorjahr in der Pfalzliga bot sich den Damen 50 des ASC Bunker Boys Brücken die Chance zur Revanche – am Ende fehlte nicht viel. Brücken trat mit Natascha Christoffel, Tanja Geier, Sigrid Kunrath und Jutta Lück an. Marlyn Meisinger musste verletzungsbedingt im Einzel passen und stand nur im Doppel zur Verfügung. Die Spielgemeinschaft mit dem TC Waldmohr zeigte aber Kampfgeist.

Wie schon im Vorjahr holte Christoffel den einzigen Einzelsieg für Brücken. Gegen Sabine Weber setzte sie sich mit 6:4 und 7:6 durch. Geier lieferte sich mit Berit Brandl ein intensives Match, musste sich trotz starker Laufarbeit jedoch zweimal 4:6 geschlagen geben. Kunrath blieb gegen Susanne Schaub chancenlos (0:6, 1:6). Unglücklich verlief das Spiel für Lück: Nach einem 1:6 im ersten Satz kämpfte sie sich im zweiten zurück, musste jedoch beim Stand von 3:3 nach einem Umknicken verletzungsbedingt aufgeben.

Spannung in den Doppeln

Die Doppel brachten nochmals Spannung. Geier/Kunrath gewannen gegen Schaub/Hanmer im Champions-Tie-Break mit 14:12. Christoffel/Meisinger unterlagen Weber/Brandl denkbar knapp mit 7:10 im entscheidenden Tie-Break, nachdem es zwischenzeitlich 7:7 gestanden hatte. Drei Punkte in Folge sicherten den Gästen schließlich den 4:2-Gesamtsieg. Trotz der Niederlage blickt das Team nach vorne. „Unser Ziel bleibt der Klassenerhalt“, betonte Mannschaftsführerin Christoffel.

Am kommenden Samstag (13.30 Uhr) empfangen die Brücker Damen 50 die SG Altrip, die ebenfalls mit einer Niederlage – und zwar gegen Bad Dürkheim – in die Saison gestartet ist. Den Ausfall von Lück sieht man intern als kompensierbar an – der Kader umfasst insgesamt zehn Spielerinnen.