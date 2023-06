Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Runde mit Hindernissen – so lassen sich die Pfalzliga-Medenspiele aus Sicht der Herren 30 des TC Schönenberg-Kübelberg bislang beschreiben. Das blieb auch in der Fortsetzung der wetterbedingt unterbrochenen Partie gegen Fußgönheim/Ellerstadt so. Die Brücker Damen 30 konnten in der Pfalzliga in ihrem Nachholspiel nicht punkten.

Bereits der Saisonauftakt im Juni war für die Herren 30 aufgrund der Abmeldung des TC Erlenbach sprichwörtlich ins Wasser gefallen, dann setzte es zu Beginn eine Niederlage und