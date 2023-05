Eine marode Brücke und Kita-Kosten erfordern in Pfeffelbach einen Nachtragshaushalt – ebenso wie die geforderte Grundsteueranhebung.

In Pfeffelbach muss eine Brücke über den Bach saniert werden. Unter anderem aus diesem Grund war jetzt der Beschluss über einen Nachtragshaushalt notwendig. Laut Ortsbürgermeister Hans Blinn ist die Brücke von der L349 zur Bremmenmühle über den Pfeffelbach in die Jahre gekommen. Es seien 35.000 Euro in den Haushalt neu eingestellt worden. Dafür sollen Ingenieure prüfen, wie die Brücke saniert werden kann. Außerdem wurden weitere 17.000 Euro als Nachtrag für die örtliche Kita eingestellt.

Pfeffelbach ist eine der wenigen Gemeinden im Kreis Kusel, die einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen kann. Dennoch hob der Gemeinderat per Mehrheitsbeschluss am Mittwoch die Grundsteuern wie vom Land gefordert an: die Grundsteuer A auf 345, die Grundsteuer B auf 465. Aus Protest stimmten fünf der elf Ratsmitglieder dagegen.