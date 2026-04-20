Mit einem Doppelspielwochenende und zwei Niederlagen verabschiedete sich der TTC Brücken nach zwei Jahren Oberliga Südwest aus der Spielklasse.

„Hoffnung auf einen Sieg oder Punkt haben wir nicht. Am Sonntag kommt der Meister Gau-Odernheim, da kann das Ziel nur lauten, keine 0:10-Niederlage zu kassieren“, meinte Teamkapitän Carmen Marx-Becker bereits vor den beiden Saisonspielen.

Am Ende der Spielrunde standen 0:36 Punkten zu Buche. „In Saarbrücken werden wir am Samstag schon versuchen, wenigstens das ein oder andere Spiel zu gewinnen“, meinte Marx-Becker. Nur Lisa Erfurt und Eva Zägel konnten ihr Doppel im Entscheidungssatz gewinnen. Gegen Nina Meng und Lea Hänsel sicherten die beiden Brückerinnen den Ehrenzähler. In den übrigen Partien gelangen wieder einmal einige Satzgewinne. Aber eben nur einzelne Durchgänge.

1:9 in Saarbrücken ein gewohntes Ergebnis

Lisa Erfurt war gegen FCS-Spielerin Sina Zimmer am nächsten dran, führte sogar mit 2:0-Sätzen. Im entscheidenden Durchgang gab es dann aber doch ein 11:9 für die Landeshauptstädterin. „Mit 1:9 und 9:29 Sätzen war das letztlich sozusagen ein gewohntes Ergebnis für uns“, meint Marx-Becker.

Einen Tag später gegen den TSV Gau-Odernheim gab es dann die Abschiedsvorstellung vor den eigenen Zuschauern. Der Oberliga-Meister, der mit 35:1 Punkten die Liga völlig dominierte und zuletzt erst den ersten Punkt der Saison gegen den TTV Edenkoben liegen ließ, gab sich auch in Brücken keine Blöße. Wieder war es ein Doppel, das gewonnen werden konnte. Diesmal waren Simone Höh und Carmen Marx-Becker erfolgreich. Gegen die TSV-Akteurinnen Jana Lahmeyer/Laura Lenz gab es nach 0:2-Satzrückstand sogar noch einen Sieg.

Marx-Becker: Wollen mal wieder Spiele gewinnen

In den übrigen Partien gab es mit einer Ausnahme nichts mehr zu holen für die Brückerinnen. Nur Carmen Marx-Becker führte gegen Gau-Odernheims Laura Lenz zweimal mit einem Satz Vorsprung. Nach der 2:1-Satzführung gab sie aber die beiden folgenden Durchgänge jeweils mit 7:11 ab und musste die Partie doch noch verloren geben.

Ob Brücken doch in der Liga bleibt? „Wir hatten vor einigen Wochen schon darüber gesprochen, wie es nächste Saison weitergeht. Da wir sportlich abgestiegen sind als Tabellenletzter, möchten wir nun auch wieder in die 1. Pfalzliga – mit dem Ziel, mal wieder Spiele zu gewinnen. Wir haben die zwei Saisons mit insgesamt nur einem Unentschieden und ansonsten nur Niederlagen zwar psychisch gut verkraftet und sind immer wieder motiviert in jedes Spiel gegangen. Aber jetzt ist es auch genug“, meint Marx-Becker.

Argument der kürzeren Fahrtstrecken fällt eh weg

Es sei jedoch davon auszugehen, dass es ohnehin keinen freien Platz in der Liga gibt. „Einen freien Platz – wie letztes Jahr – wird es nicht geben dieses Mal. Höhfröschen muss sogar ein Entscheidungsspiel gegen Saarlouis-Fraulautern austragen. Aber auch diesen hätten wir nicht angenommen“, fügt die Brücker Kapitänin an.

Der Grund für den Aufstieg in die Oberliga Südwest sei damals auch gewesen, dass es in dieser Liga kürzere Fahrtstrecken als in der Verbandsoberliga oder 1. Pfalzliga gab. „Neben Nentershauen, nähe Limburg, die in der Liga bleiben, kommt nun auch wieder Mülheim-Urmitz nach einem kurzen Gastspiel in der Regionalliga zurück. Auch die Strecken Klein-Winternheim, Edenkoben, Zellertal sind weit“, meint Marx-Becker.

Gibt es irgendwann eine Rückkehr in die Oberliga für den TTC Brücken? „Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Pfalzliga nächstes Jahr. Falls wir irgendwann mal Meister werden sollten, nehmen wir den Aufstieg vermutlich noch mal wahr“, fügt Marx-Becker an.