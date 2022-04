Die Gemeinde Brücken ist Landmusikort des Jahres 2022 in Rheinland-Pfalz. Das hat eine Jury des Förderprogramms Landmusik des Deutschen Musikrates entschieden. Zehn Gemeinden wurden ausgezeichnet. Brücken erhält 5000 Euro Preisgeld, damit weiterhin „übarlle und immer Musik dabei“ ist, wie Antragsteller Johannes Huber sagte.

Kriterien für die Auswahl waren neben Qualität und Kreativität der kulturellen Arbeit auch die Einbeziehung und Vernetzung der örtlichen Institutionen. Brücken führte Musik bei Festen und sogar Straßeneinweihungen an, dazu kam der erste Instrumentenflohmarkt und das Open-Air-Kino, beides 2021 mit dem Musikantenlandbüro durchgeführt. Auch in der Musikantenland-Kita und in der Grundschule singt und klingt es.

Die Preisverleihung und Übergabe der Plakette soll im Sommer stattfinden. Ziel des Förderprogramms ist es, „herausragende musikalische Projekte im ländlichen Raum fördern und bekannt machen, damit sie Impulse für andere Orte geben können“. 2021 war Enkenbach-Alsenborn Landmusikort Rheinland-Pfalz.

Neun weitere Landmusikorte

In dieser zweiten Runde des Förderprorgamms außerdem ausgezeichnet wurden: Ebern (Bayern), Müncheberg (Brandenburg), Jork (Niedersachsen), Steinfurt/Ortsteil Burgsteinfurt (Nordrhein-Westfalen), Dürrröhrsdorf-Dittersbach (Sachsen) und Kalbe (Milde) in Sachsen-Anhalt. Der erste Bundespreis (30.000 Euro) geht nach Ötigheim (Baden-Württemberg) mit einem besonders generationenübergreifenden Angebot. Den zweiten Preis (20.000 Euro) erhält der Ortsteil Lindenholzhausen in Limburg an der Lahn (Hessen) zuerkannt: zwölf Prozent der Bevölkerung ist als Sänger aktiv. 10.000 Euro gehen an die Hansestadt Demmin (Mecklenburg-Vorpommern).