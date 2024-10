Es ist ein Lauf mit viel Tradition im Landkreis Kusel, der Rekord liegt bei 262 Teilnehmern. Wer beerbt die Vorjahressieger Marko Martin und Natascha Hartl?

Am Sonntag um 10 Uhr fällt in der Brücker Dellstraße der Startschuss für den 13. Ohmbachsee-Halbmarathon, rund 80 Läufer werden erwartet. Die Laufgemeinschaft (LG) Ohmbachsee, die den Lauf organisiert, scheut keinen Aufwand. Obwohl Halbmarathons in der Pfalz aufgrund der komplexen Organisation selten geworden sind, nimmt der Verein um den Vorsitzenden Hagen Paulus die Herausforderung erneut an.

Der Lauf hat Tradition: Lange Zeit war der Ohmbachsee-Halbmarathon der einzige seiner Art im Landkreis Kusel, bevor der Draisinenlauf des LSC Athlon Kusel hinzukam. Auch in diesem Jahr werden zahlreiche Läufer aus der Region erwartet. Der LG Ohmbachsee hat einige sehr aktive Läufer in seinen Reihen; der Vereinsvorsitzende Paulus, Carsten Heil, Jochen Weingart und der Extremläufer Max Kirschbaum sind bei nahezu allen Läufen in der Region anzutreffen. Bei ihrem eigenen Lauf ist es ihnen jedoch nicht möglich, an den Start zu gehen, denn sie sind als Helfer im Einsatz. Insgesamt werden rund 30 Helfer benötigt, darunter auch einige Feuerwehrleute.

Nur noch wenige Höhenmeter zu überwinden

Der Streckenverlauf wurde vor einigen Jahren geändert, um den Aufwand zu verringern. Die Anzahl der Straßenschilder, die aufgestellt werden müssen, wurde von 21 auf sechs reduziert, um Vandalismus vorzubeugen. Früher mussten die Läufer fast 300 Höhenmeter überwinden, jetzt sind es nur noch wenige. Die Strecke führt von der Dellstraße aus einen Waldpfad entlang zum Ohmbachsee. Kurz vor dem Seedamm wird der See verlassen. Von Gries geht es weiter nach Dietschweiler auf den Glan-Blies-Weg. In Richtung Waldmohr führt die Strecke zu einem Wendepunkt in der Nähe des Friedhofs in Schönenberg-Kübelberg. Über den Elschbacher Bahnhof wird der Ohmbachsee erreicht. Von der Sander Seite des Ohmbachsees geht es zum Zielpunkt der Brücker Dellstraße, wo auch der Lauf gestartet wird.

Im vergangenen Jahr siegte Marko Martin (TV Hinterweidenthal) mit einer Zeit von 1:18,22 Stunden. Schnellste Frau war Natascha Hartl (LG Rülzheim), die 1:33,02 Stunden benötigte. Die Organisatoren rechnen auch diesmal mit vielen Nachmeldungen am Tag des Laufs. Der Teilnehmerrekord liegt bei 262 Läufern. Anmeldungen sind online unter www.lg-ohmbachsee.de sowie am Veranstaltungstag vor Ort in der Schulturnhalle in Brücken möglich. Die Siegerehrung findet nach dem Lauf in der Turnhalle statt, die schnellsten Läufer werden gegen 11.20 Uhr im Ziel erwartet.