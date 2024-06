Eine hohe Gagdichte mit treffsicheren Pointen und Parodien soll es während der ersten Comedy-Night am Bostalsee geben, kündigt der Landkreis Sankt Wendel an: Sie findet statt am Samstag, 15. Juni, im Musikpavillon auf der Festwiese, also auf Bosener Seite. Beginn ist um 19 Uhr, und der Eintritt ist frei.

Zu den Gaststars des Abends gehört Ausbilder Schmidt. In seinem Programm regt er sich wortgewaltig über alle Alltagshindernisse auf – insbesondere über sämtliche „Luschen, Luschienen und Lurche“. Florian Simbeck, auch bekannt als Teil des Kult-Duos „Erkan & Stefan“, schildert als Ehrenpapa Skurriles und Kurioses aus dem Familienleben: „Niemand hat uns darauf vorbereitet, was mit Kindern, Partner, Hund und all dem auf uns zukommt. Jetzt stecken wir bis zum Hals drin!“

Schlagfertigen Wortwitz gepaart mit feiner Satire hat Hildegart Scholten zu bieten: kleine Augenblicke und große Absurditäten – aus ihrem Leben und den Leben ihrer Sippschaft.

Banalitäten des Alltags und verrückte Fantasien gibt Tobias Freudenthal zum Besten. Alles mit Elan und Körpereinsatz. Moderator der Comedy-Night am See ist Mario Siegesmund. Er macht Comedy im Stehen und schreckt dabei auch vor einer Gitarre als komisches Druckmittel nicht zurück. Die Comedy-Night ist Teil der Veranstaltungsserie am Bostalsee.